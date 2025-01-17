В порту Запорожья откроют таможенный пункт

Савельев: Российские власти откроют в порту Бердянска таможенный пункт пропуска

Российские власти откроют в морском торговом порту в Запорожской области таможенный пункт пропуска. Об этом со ссылкой на письмо вице-премьера Виталия Савельева президенту Владимиру Путину сообщает РБК.

Перспективу создания пункта пропуска в морском порту Бердянск объясняют необходимостью систематизировать и ужесточить госконтроль над приемом зарубежных грузов на территорию России. Об этом еще в октябре 2024 года заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Из-за «специфики отношения иностранных покупателей к вновь образованным российским территориям» таможенное оформление грузов, проходящих через порт Бердянска, ведется органами Федеральной таможенной службы (ФТС) Краснодарского края, отметил он. По этой причине время выхода товаров из России и расходы российских экспортных компаний на их транспортировку кратно растут. При этом таможенные органы черноморских портов существенно перегружены и вынуждены проводить оформление судов на рейде.

«Весь объем проходящего через порт зерна направляется на экспорт в различных направлениях», — заявил глава региона.

Создание пункта пропуска в Бердянске позволит оформлять таможенные документы в порту без выезда досмотровых групп на рейд. Это ускорит время оформления и сократит простой погруженных судов, исключит двойную перевалку и позволит транспорту выходить в прямые рейсы в иностранные порты, а также привлекать флот под иностранными флагами.

Путин с предложением Савельева согласился. Доклад об исполнении указания должен быть представлен президенту до 8 августа 2025 года.Финансировать создание пункта пропуска планируется за счет федерального бюджета.

В ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, президент страны Владимир Путин рассказал, что рост сбора налогов в Донецке достиг 79 процентов, в Луганске — 90 процентов с лишним. В Херсонской и Запорожской областях наблюдается трехкратный рост сбора, хотя в абсолютном значении речь идет о меньших цифрах. «Это тенденция, она устойчивая», — подчеркнул глава государства.