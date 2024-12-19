Путин рассказал о росте сбора налогов в Донецке и Луганске на 79 и 90 процентов

Рост сбора налогов в Донецке достиг 79 процентов, в Луганске — 90 процентов с лишним. Об этом президент страны Владимир Путин рассказал в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, в Херсонской и Запорожской областях наблюдается трехкратный рост сбора, хотя в абсолютном значении речь идет о меньших цифрах. «Это тенденция, она устойчивая», — подчеркнул глава государства.

Все четыре региона приняты в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного осенью 2022 года. С 1991 года и до этого момента Россия признавала их частью Украины. К концу 2024 года части территории каждой из областей находятся под контролем Киева, в том числе сами Херсон и Запорожье.

В ноябре Путин рассказал, что в целом по России в январе-октябре налоговые поступления в бюджетную систему выросли к аналогичному периоду 2023 года на 20 процентов, почти до 46 триллионов рублей.