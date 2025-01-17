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13:50, 17 января 2025Россия

В России высказались об отмене антироссийских санкций при Трампе

Депутат Чепа допустил отмену невыгодных США антироссийских санкций
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Антироссийские санкции при избранном президенте США Дональде Трампе могут быть отменены в случае, если это будет соответствовать коммерческим интересам страны, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Со стороны США отстаиваться будут, в первую очередь, коммерческие интересы, — сказал политик. — В Штатах, в принципе, санкции работают именно в интересах коммерции, политика уже вторична. Если получится так, что санкции против условного алюминия невыгодны американским предпринимателям, их отменят».

Чепа также не исключил введение новых санкций по тому же принципу коммерческих выгод, а также давление на страны, которые откажутся продолжать политику санкционного давления.

«Есть механизмы обхода, например, возможного вето Венгрии. Есть давление, есть договоренности. Давление, конечно, будет колоссальное. Но глава страны Виктор Орбан защищает интересы своего государства и противостоит этому давлению уже достаточно долго», — заметил депутат.

Ранее Орбан заявил, что отношения западных стран с Россией должны быть свободны от санкций. В этом плане, как он считает, приход Трампа означает «новую эру».

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