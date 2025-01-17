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12:10, 17 января 2025Экономика

Глава европейской страны призвал снять санкции с России

Орбан: Отношения с Россией должны быть свободны от санкций
Кирилл Луцюк
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Отношения западных стран с Россией должны быть свободны от санкций. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его процитировало издание Bloomberg.

Глава правительства считает, что Европейский союз должен отменить санкции против России, так как администрация избранного президента США Дональда Трампа готова со следующей недели открыть «новую эру».

«Пришло время создать с русскими отношения, свободные от санкций», — заявил Орбан.

Ранее появилась информация о том, что Европейский союз ищет способы преодолеть возможное вето Венгрии на продление санкций против России.

До этого министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил, что его страна еще не решила, поддержит ли она продление антироссийских санкций Евросоюза еще на полгода. По его словам, Брюссель должен принять соответствующее решение после консультаций с Трампом.

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