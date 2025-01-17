В российские школы и детские сады массово завезли книги по астрологии

В школах и детских садах Екатеринбурга появились книги по астрологии

В школы и детские сады Екатеринбурга массово завезли книги по астрологии. В каждое образовательное учреждение отправили по 30 таких «пособий», пишет E1.RU.

По данным издания, в образовательных учреждениях появились книги «магистра астрологических наук» Нины Вохринцевой, которые предназначены для родителей, учителей и воспитателей. В содержании есть восточный и зодиакальный гороскоп, а также разделы о здоровье ребенка, базирующиеся на дате его рождения. «Пособия» выпустило екатеринбургское издательство «Страна фантазий».

Как рассказала сотрудница одной из российских школ, книгу якобы «спустили» в районном управлении образования в школы города как рекомендованную. «Вероятно, напечатав на бюджетные деньги. Сначала было смешно, а потом стало очень грустно», — заявила она.

В департаменте образования Екатеринбурга заверили, что астрологические пособия появились в школах и детских садах не по инициативе властей, а были переданы благотворительным фондом «Россиночка» в рамках новогодней акции. «В образовательном процессе они не используются», — заключили чиновники.

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