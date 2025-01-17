В российском городе задержали двоих мужчин за похищение и вымогательство

В Москве задержали двоих мужчин за похищение и вымогательство

В Москве задержали двоих мужчин за похищение и вымогательство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям 126 («Похищение человека»), 162 («Разбой») и 163 («Вымогательство») УК РФ.

По данным следствия, 9 января фигуранты находились около торгового центра на Монтажной улице, где подошли к знакомому мужчине и под предлогом разговора посадили его в машину. По пути в сторону Московской области они стали угрожать ножом и пистолетом потерпевшему, после чего забрали у него 77 тысяч рублей.

Обвиняемые отвезли пострадавшего на дачный участок, где стали требовать миллион рублей за освобождение. Опасаясь за свою жизнь, он перевел им 300 тысяч рублей, и они его отпустили.

Следователи совместно с оперативниками полиции задержали двоих подозреваемых. После проведенных следственных действий им предъявлено обвинение. Устанавливаются возможные соучастники преступления.

Ранее сообщалось, что в российском регионе осудили преступную группу за похищение девочки и вымогательство.