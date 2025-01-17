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02:17, 17 января 2025Мир

В Румынии предложили провести в стране переговоры России и Украины

Евродепутат Шошоакэ предложила провести переговоры России и Украины в Румынии
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Румыния может стать местом проведения переговоров России и Украины, заявила «Известиям» евродепутат, лидер партии S.O.S Romania Диана Шошоакэ.

По ее мнению, в случае изменение политической ситуации в стране после выборов, Бухарест мог бы выступить посредником между двумя государствами. Усилия Румынии могли бы «прекратить военные действия» и «установить мир в регионе», — считает парламентарий.

Ранее вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что встреча президента России Владимира Путина и избранного американского лидера Трампа может пройти в столице страны — Братиславе. Он также указал, что власти восточноевропейской страны будут рады подобной возможности, так как она восстанавливает диалог Москвы и Вашингтона.

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