Названо возможное место встречи Путина и Трампа

Вице-спикер Словакии Данко допустил встречу Путина и Трампа в Братиславе

Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что встреча президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа может пройти в словацкой столице. Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».

Данко допустил встречу Путина и Трампа в Братиславе и подчеркнул, что хотел бы этого. По его мнению, диалог между двумя лидерами необходим.

«Потом придет диалог с Украиной. Мы видим, что американский президент говорит о Панамском канале. Это значит, что он может говорить обо всем. То, что произошло на Украине, не случилось за один день. Это история», — указал Данко.

Ранее о подготовке Трампа к переговорам с Путиным сообщил советник избранного президента США Майк Уолтц. По его словам, Трамп считает, что сделка по Украине невозможна без диалога с Россией.

