Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:40, 17 января 2025Мир

В Словакии обвинили Киев в растрате западной помощи из-за коррупции

Данко: Финансовая помощь Запада для Украины теряется из-за коррупции
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Вице-премьер парламента Словакии, глава Словацкой народной партии (SNS) Андрей Данко обвинил Киев в растрате западной помощи из-за коррупции. Его слова приводит РИА Новости.

«Деньги, которые Украина получает, они теряются. Простые украинцы не получают эти деньги. Деньги просто исчезают», — заявил политик.

Он добавил, что переданная помощь обнаруживается в Монако и в Каннах, а в Братиславе можно увидеть люксовые машины.

В декабре Республиканская партия США запланировала проверить помощь Украине из-за коррупции. Бывший советник высокопоставленного конгрессмена-республиканца Стивена Мура отметил, что республиканцы могут перестать оказывать помощь, если в Киеве не предоставят информацию «вплоть до доллара».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Байден перед уходом с должности хотел вновь раскритиковать Путина, но не смог. Он произнес бессвязный набор слов

      Оставшийся в одной пижаме погорелец из Лос-Анджелеса пожаловался на отсутствие помощи

      Россиянам рассказали о сроках и правилах хранения готовых блюд

      Актриса пришла на ужин в прозрачном платье без бюстгальтера

      Адвокат рассказал о любопытной коллизии в деле генерала Попова

      Сенатор раскрыл стратегию Трампа в отношении России

      В Словакии обвинили Киев в растрате западной помощи из-за коррупции

      С танкера Eagle S сняли обвинения

      Фитнес-эксперт развеял популярные мифы о тренировках на пресс

      Женщина пожаловалась на постоянно растущую грудь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше