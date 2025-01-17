Данко: Финансовая помощь Запада для Украины теряется из-за коррупции

Вице-премьер парламента Словакии, глава Словацкой народной партии (SNS) Андрей Данко обвинил Киев в растрате западной помощи из-за коррупции. Его слова приводит РИА Новости.

«Деньги, которые Украина получает, они теряются. Простые украинцы не получают эти деньги. Деньги просто исчезают», — заявил политик.

Он добавил, что переданная помощь обнаруживается в Монако и в Каннах, а в Братиславе можно увидеть люксовые машины.

В декабре Республиканская партия США запланировала проверить помощь Украине из-за коррупции. Бывший советник высокопоставленного конгрессмена-республиканца Стивена Мура отметил, что республиканцы могут перестать оказывать помощь, если в Киеве не предоставят информацию «вплоть до доллара».