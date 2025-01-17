В Совфеде назвали ключевое отличие позиции Трампа по России

Сенатор Пушков: В Трампе нет опасной русофобии, свойственной демократам

В избранном президенте США Дональде Трампе нет опасной русофобии, свойственной администрации демократов. Это ключевое отличие позиции Трампа от его политических конкурентов назвал в Telegram член Совета Федерации Алексей Пушков.

При этом сенатор отметил, что русофобия свойственна не одним лишь демократам, но также и части республиканского истеблишмента. К числу республиканцев-русофобов Пушков отнес сенаторов Митта Ромни и Митча Макконелла.

«Ничего "пророссийского" в Трампе и прежде не было, и сейчас нет. Однако Трамп, в отличие от завзятых русофобов, не ненавидит Россию. Он относится к России как к очень важному фактору в мировой системе, с которым надо иметь дело», — написал в блоге Пушков.

Ранее Пушков предположил, что Трамп пойдет на все для обеспечения национальной безопасности США.