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08:54, 17 января 2025Россия

В Совфеде назвали ключевое отличие позиции Трампа по России

Сенатор Пушков: В Трампе нет опасной русофобии, свойственной демократам
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: ALLISON ROBBERT / Reuters

В избранном президенте США Дональде Трампе нет опасной русофобии, свойственной администрации демократов. Это ключевое отличие позиции Трампа от его политических конкурентов назвал в Telegram член Совета Федерации Алексей Пушков.

При этом сенатор отметил, что русофобия свойственна не одним лишь демократам, но также и части республиканского истеблишмента. К числу республиканцев-русофобов Пушков отнес сенаторов Митта Ромни и Митча Макконелла.

«Ничего "пророссийского" в Трампе и прежде не было, и сейчас нет. Однако Трамп, в отличие от завзятых русофобов, не ненавидит Россию. Он относится к России как к очень важному фактору в мировой системе, с которым надо иметь дело», — написал в блоге Пушков.

Ранее Пушков предположил, что Трамп пойдет на все для обеспечения национальной безопасности США.

ЖЗЛ
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