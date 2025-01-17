Полковник Макгрегор: Запад всегда ошибался насчет успехов России на Украине

Запад всегда ошибался насчет России и не намерен менять эту тенденцию. С таким заявлением выступил бывший советник Пентагона и полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X.

Он напомнил, что в 2022 году западные политики уверяли, что Россия никогда не бросит вызов НАТО и «не посмеет вмешаться в дела Восточной Украины, чтобы защитить русскоязычных». «Затем они сказали нам, что если Россия двинется на Восточную Украину, то будет разбита», — добавил Макгрегор.

Он подчеркнул, что все эти утверждения оказались ошибочными.

Ранее Макгрегор заявил, что избранный американский президент Дональд Трамп может завершить украинский конфликт, только прекратив военную помощь Киеву.