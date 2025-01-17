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17:41, 17 января 2025Мир

В США назвали единственный способ завершить конфликт на Украине

Полковник Макгрегор: Трамп может завершить конфликт на Украине, прекратив помощь
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: File Photo / Reuters

Избранный американский президент Дональд Трамп может завершить украинский конфликт, только прекратив военную помощь Киеву. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу Deep Dive выступил бывший советник Пентагона и полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Он должен сказать: "Я не начинал этот конфликт, он не мой, я хочу его закончить как можно быстрее, и я объявляю о немедленной приостановке всей военной помощи Украине», — заявил отставной военный, отметив, что в таком случае украинские власти просто будут не в состоянии продолжать боевые действия.

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