Полковник Макгрегор: Трамп может завершить конфликт на Украине, прекратив помощь

Избранный американский президент Дональд Трамп может завершить украинский конфликт, только прекратив военную помощь Киеву. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу Deep Dive выступил бывший советник Пентагона и полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Он должен сказать: "Я не начинал этот конфликт, он не мой, я хочу его закончить как можно быстрее, и я объявляю о немедленной приостановке всей военной помощи Украине», — заявил отставной военный, отметив, что в таком случае украинские власти просто будут не в состоянии продолжать боевые действия.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин нанес стратегическое поражение США и НАТО.