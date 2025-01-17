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08:15, 17 января 2025Мир

В США назвали безумием идею ужесточения санкций против России

Аналитик Макгрегор назвал безумием ужесточение санкций США против России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор назвал безумием идею ужесточения Вашингтоном санкций и стремление навредить России. Об этом он написал в социальной сети Х.

Макгрегор подчеркнул, что усиление санкций против России вытеснит США из Европы и заставит выглядеть страну нелепо. «Идея о том, что нам следует ужесточить санкции или найти новые способы попытаться навредить России, — это настоящее безумие», — отметил он.

По мнению военного, США следует признать, что у России есть право продвигать о своих интересах. Он добавил, что сейчас Европа «стремительно ускользает» из сферы влияния США.

Ранее Макгрегор заявил, что отправка новой помощи Украине грозит прямым столкновением с Россией. По мнению аналитика, западные страны не понимают или не хотят признавать, что Москва готова к такому исходу.

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