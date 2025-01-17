В США заявили о «невыносимо высоком» риске прямой военной конфронтации с Россией

Политолог Грэм: Риск прямой военной конфронтации между РФ и США невыносимо высок

Риск прямой военной конфронтации между Россией и США невыносимо высок. Такое заявление сделал американский политолог, бывший старший директор российского направления в аппарате Совета национальной безопасности в администрации Джорджа Буша-младшего Томас Грэм в статье для The National Interest.

«Риск прямой военной конфронтации между двумя ведущими ядерными державами мира невыносимо высок», — отметил Грэм.

По его мнению, чтобы снизить этот риск и способствовать глобальной стабильности, администрации избранного президента Дональда Трампа необходимо восстановить рабочие отношения с Россией.

Ранее издание Financial Times написало, что после вступления в должность Трамп может принудить Украину к миру без предоставления ей гарантий безопасности. Согласно материалу, урегулирование украинского конфликта произойдет в рамках крупной сделки между США, Россией и Китаем, по условиям которой Вашингтон уступит ряд сфер влияния. В этом случае европейские и азиатские союзники США будут вынуждены самостоятельно обеспечивать собственную оборону.