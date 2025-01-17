Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:38, 17 января 2025Мир

В США заявили о «невыносимо высоком» риске прямой военной конфронтации с Россией

Политолог Грэм: Риск прямой военной конфронтации между РФ и США невыносимо высок
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Риск прямой военной конфронтации между Россией и США невыносимо высок. Такое заявление сделал американский политолог, бывший старший директор российского направления в аппарате Совета национальной безопасности в администрации Джорджа Буша-младшего Томас Грэм в статье для The National Interest.

«Риск прямой военной конфронтации между двумя ведущими ядерными державами мира невыносимо высок», — отметил Грэм.

По его мнению, чтобы снизить этот риск и способствовать глобальной стабильности, администрации избранного президента Дональда Трампа необходимо восстановить рабочие отношения с Россией.

Ранее издание Financial Times написало, что после вступления в должность Трамп может принудить Украину к миру без предоставления ей гарантий безопасности. Согласно материалу, урегулирование украинского конфликта произойдет в рамках крупной сделки между США, Россией и Китаем, по условиям которой Вашингтон уступит ряд сфер влияния. В этом случае европейские и азиатские союзники США будут вынуждены самостоятельно обеспечивать собственную оборону.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Космический корабль Starship взорвался во время тестового полета. Что стало причиной катастрофы детища Илона Маска?

      Тяжелобольной Брюс Уиллис вышел на публику впервые за три года

      В Кремле высказались о сотрудничестве Украины и Британии на Азове

      В Кремле оценили вероятность приглашения Украины в НАТО из-за договора с Британией

      Мужчинам и женщинам порекомендовали эффективные методы лечения облысения

      Байден перепутал атаку ХАМАС на Израиль с терактами 11 сентября

      В США заявили о «невыносимо высоком» риске прямой военной конфронтации с Россией

      В Кремле оценили возможность изменений позиций США по украинскому конфликту

      В Японии заявили о безвыходном положении Украины на поле боя

      В Кремле связали ситуацию в зоне СВО и рейтинг Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше