В США заявили о риске для страны из-за решения России по урану

Сингх: ограничения России на экспорт урана создали риск для США

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх высказался про ноябрьское решение России об ограничении экспорта обогащенного урана, сообщает ТАСС.

По его словам, это создало риск нарушений в ядерной энергетике у США и их союзников.

О том, что Россия вводит временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США объявили в ноябре 2024 года. Исключением в рамках озвученного решения стали поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.