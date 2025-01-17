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06:08, 17 января 2025Мир

В США заявили о риске для страны из-за решения России по урану

Сингх: ограничения России на экспорт урана создали риск для США
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх высказался про ноябрьское решение России об ограничении экспорта обогащенного урана, сообщает ТАСС.

По его словам, это создало риск нарушений в ядерной энергетике у США и их союзников.

О том, что Россия вводит временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США объявили в ноябре 2024 года. Исключением в рамках озвученного решения стали поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

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