Россия ввела временные ограничения на поставки обогащенного урана в США

Кабмин РФ сообщил о введении ограничений на поставки обогащенного урана в США

Россия вводит временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США или по договорам с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США. Об этом со ссылкой на постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Уточняется, что решение принято в ответ на введенное США на 2024-2027 годы ограничение, а с 2028 года – запрет на импорт российской урановой продукции. Исключением в рамках озвученного решения станут поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

В сентябре президент РФ Владимир Путин предложил подумать об ограничении экспорта некоторых российских стратегических ресурсов, например урана, титана или никеля. Он отмечал, что такими решениями нужно не навредить самим себе.

В мае, когда президент США Джо Байден подписал закон об отказе от импорта российского обогащенного урана, американцы закупили более 91 тонны урана из РФ — максимум за год. К тому же документ стал причиной проблем, возникших у властей и бизнеса с коренными американцами. В августе стало известно, что племени навахо удалось достичь краткосрочного соглашения о приостановке перевозок урана, запущенных для замещения российских поставок по дорогам общего пользования через земли, где проживают индейцы.