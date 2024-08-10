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17:54, 10 августа 2024Экономика

У запретивших импорт урана из России США возникли проблемы с индейцами

РИА Новости: навахо в США добились остановки транспортировки урана по резервации

Фото: Reuters

Индейскому племени навахо удалось достичь краткосрочного соглашения о приостановке перевозок урана, запущенных, как пишет РИА Новости, для замещения поставок на фоне запрета импорта из РФ.

Закон об отказе от импорта российского обогащенного урана, подписанный президентом США Джо Байденом, стал причиной проблем, возникших у властей и бизнеса с коренными американцами. СМИ писали о планах американских производителей начать транспортировку урановой руды по дорогам общего пользования через земли, где проживают индейцы. На фоне этого, указывает агентство, навахо пришлось привлекать полицию, чтобы помешать перевозке урана по их территории.

Представитель резервации в комментарии журналистам отметил, что «пауза призвана обеспечить возможность для тщательного обсуждения и планирования процесса с нацией навахо».

Принятый властями США запрет снабжен опцией выдачи разрешений на закупки урана до конца 2027 года. В мае, когда был принят документ, американцы закупили более 91 тонны урана из РФ на 209,5 миллиона долларов, что стало максимумом более чем за год. На фоне всего этого стоимость преобразования урана выросла к середине лета на 46 процентов, а спотовая цена на обогащение этого сырья для производства ядерного топлива увеличилась на 19 процентов.

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      Дмитрий Воронин
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