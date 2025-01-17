В Запорожской области сообщили о разрушении объектов инфраструктуры

Глава ОВА Федоров: В Запорожской области разрушены объекты инфраструктуры

Глава подконтрольной Киеву Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram-канале сообщил о повреждении объектов инфраструктуры после взрывов.

«Поступили … сообщения о разрушении объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали», — отметил чиновник.

Федоров уточнил, что по подконтрольной Украине части Запорожской области велась атака беспилотников. Удары наносились по Магдалиновке, Каменскому, Гуляйполю, Щербакам, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке и Новодаровке. Где именно получили повреждения инфраструктурные объекты, не сообщается.

Накануне глава Запорожской ОВА также проинформировал, что на подконтрольной Киеву территории региона произошло 418 взрывов за сутки. Как он утверждал, под ударом оказались 11 населенных пунктов.