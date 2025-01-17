Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:21, 17 января 2025Культура

Волочкова отказалась от благотворительных выступлений

Анастасия Волочкова заявила об отказе от благотворительных концертов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Российская артистка балета и танцовщица Анастасия Волочкова заявила, что не намерена больше давать благотворительные концерты. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам балерины, она в течение 20 лет дарила людям бесплатные спектакли и концерты. «Но решила это закончить. Теперь мои представления будут на коммерческой основе», — написала Волочкова.

Ранее Анастасия Волочкова раскритиковала крылатое выражение, основанное на цитате из романа в стихах «Евгений Онегин» писателя Александра Пушкина.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ решили перебросить резервные подразделения в Курскую область и попытаться атаковать

      Модель Перминова показала откровенные фото после разрыва с миллиардером

      Байдена обвинили в страданиях простых украинцев

      Маск подтвердил планы по колонизации Марса

      Россиян призвали перестать игнорировать плоскостопие

      Украина отправила в Курскую область на «мясной штурм» отряды из бывших заключенных

      В России спрогнозировали заметный спад продаж машин

      В польском сейме назвали Зеленского мальчиком и потребовали извинений

      Проститутка угнала машину заплатившего ей за секс полицейского

      Белоруссия пригласила наблюдать за выборами главу БДИПЧ ОБСЕ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше