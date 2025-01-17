Волочкова отказалась от благотворительных выступлений

Анастасия Волочкова заявила об отказе от благотворительных концертов

Российская артистка балета и танцовщица Анастасия Волочкова заявила, что не намерена больше давать благотворительные концерты. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам балерины, она в течение 20 лет дарила людям бесплатные спектакли и концерты. «Но решила это закончить. Теперь мои представления будут на коммерческой основе», — написала Волочкова.

Ранее Анастасия Волочкова раскритиковала крылатое выражение, основанное на цитате из романа в стихах «Евгений Онегин» писателя Александра Пушкина.