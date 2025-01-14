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16:02, 14 января 2025Культура

Волочкова назвала ерундой знаменитые слова Пушкина

Анастасия Волочкова раскритиковала крылатое выражение Александра Пушкина
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова. Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Российская артистка балета и танцовщица Анастасия Волочкова раскритиковала крылатое выражение, основанное на цитате из романа в стихах «Евгений Онегин» писателя Александра Пушкина. Соответствующий комментарий приводит издание NEWS.ru.

«Есть такая поговорка: чем меньше женщину мы любим, тем больше (на самом деле у Пушкина «тем легче» — прим. «Ленты.ру») нравимся мы ей. Это все полная ерунда», — поделилась артистка, подчеркнув, что когда любишь человека, следует говорить ему добрые слова, «написать самые приятные сообщения, сделать самые добрые поступки по отношению к мужчине».

Ранее Волочкова рассказала о планах открыть балетный центр на Мальдивах.

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