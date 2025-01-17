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15:28, 17 января 2025Из жизни

Воры украли 13 кабинок уличного туалета и попали на видео

В Англии воры вывезли со склада 13 кабинок уличного туалета и попали на видео
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В графстве Оксфордшир, Англия, неизвестные проникли на склад уличных туалетов и разорили его на 12 тысяч фунтов стерлингов (1,5 миллиона рублей). Об этом сообщает BBC News.

Воры в капюшонах ворвались на территорию компании AndyLoos вооруженные «болгарками». Они отсоединяли кабинки, отвозили их на специальных тележках к машинам и загружали в прицепы. Поскольку мужчины действовали четко, менеджер компании Эми Филпот решила, что преступление было заранее продумано. «Они не авантюристы. Они пришли, зная, что делать, и зная, на что идут», — заявила она.

В итоге ворам удалось украсть и вывезти 13 туалетных кабинок, химикаты и трубы. Они попали на видео. Филпот отметила, что кражи туалетных кабинок не столь редки, но воруют обычно те, что стоят у дорог. Однако взлом склада оказался для AndyLoos неожиданностью. Филпот подтвердила, что страховка компании покроет нанесенный ущерб, но произошедшее все равно ударило по их финансам.

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Преступники пока не были найдены. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в Индии арестовали клерка, который по ночам угонял мотоциклы. Как оказалось, все украденные мопеды он продавал родственникам. Обвиняемый использовал для совершения преступлений универсальный ключ.

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