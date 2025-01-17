Воры украли 13 кабинок уличного туалета и попали на видео

В Англии воры вывезли со склада 13 кабинок уличного туалета и попали на видео

В графстве Оксфордшир, Англия, неизвестные проникли на склад уличных туалетов и разорили его на 12 тысяч фунтов стерлингов (1,5 миллиона рублей). Об этом сообщает BBC News.

Воры в капюшонах ворвались на территорию компании AndyLoos вооруженные «болгарками». Они отсоединяли кабинки, отвозили их на специальных тележках к машинам и загружали в прицепы. Поскольку мужчины действовали четко, менеджер компании Эми Филпот решила, что преступление было заранее продумано. «Они не авантюристы. Они пришли, зная, что делать, и зная, на что идут», — заявила она.

В итоге ворам удалось украсть и вывезти 13 туалетных кабинок, химикаты и трубы. Они попали на видео. Филпот отметила, что кражи туалетных кабинок не столь редки, но воруют обычно те, что стоят у дорог. Однако взлом склада оказался для AndyLoos неожиданностью. Филпот подтвердила, что страховка компании покроет нанесенный ущерб, но произошедшее все равно ударило по их финансам.

Преступники пока не были найдены. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в Индии арестовали клерка, который по ночам угонял мотоциклы. Как оказалось, все украденные мопеды он продавал родственникам. Обвиняемый использовал для совершения преступлений универсальный ключ.