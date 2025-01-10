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18:48, 10 января 2025Из жизни

Законопослушный клерк оказался серийным угонщиком мотоциклов

В Индии арестовали серийного угонщика мотоциклов, работавшего клерком
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

В Индии арестовали клерка, который по ночам угонял мотоциклы. Об этом пишет Times of India.

В городе Нагпур, штат Махараштра, в течение года произошла серия преступлений — неизвестный угонщик по ночам крал с еженедельных ярмарок мотоциклы и мопеды. Полиция начала расследование после одной из последних краж — когда мопед украли с ярмарки в индустриальном районе MIDC.

«Мы подключили наших информаторов и узнали, что один из украденных мопедов находится в Чандрапуре. Мы отправили туда команду и разыскали человека, который утверждал, что купил мопед у своего родственника в Нагпуре», — рассказали полицейские.

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После допроса правоохранители задержали 37-летнего Навина Расса родом из Чандрапура. Он переехал в Нагпур полтора года назад. Они также нашли 20 украденных транспортных средств общей стоимостью 1,3 миллиона рупий (1,5 миллиона рублей). По данным полиции, серийный угонщик до недавнего времени был законопослушным гражданином и работал в частной компании днем. Как оказалось, все украденные мопеды он продавал родственникам. Обвиняемый использовал для совершения преступлений универсальный ключ. Навин сознался в содеянном.

Ранее сообщалось, что две богатые пожилые женщины из США трижды обокрали один и тот же магазин с одеждой для горнолыжного спорта. Пенсионерок задержали.

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