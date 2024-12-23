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12:05, 23 декабря 2024Из жизни

Две богатые пенсионерки-дантистки трижды обокрали один и тот же магазин

Две 68-летние американки-миллионерши попались после магазинной кражи
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Placer County Sheriff Department

Две богатые пожилые женщины из США трижды обокрали один и тот же магазин с одеждой для горнолыжного спорта и попались. Об этом пишет Daily Mail.

68-летние дантистки-пенсионерки Татьяна Жуковская и Клара Майкельсон обвиняются в серии краж из магазина одежды на горнолыжном курорте на озере Тахо. Камеры видеонаблюдения зафиксировали американок 22 июля, 19 августа и 25 ноября. Всего женщины украли товары на сумму более 1500 долларов. Их арестовали 2 декабря, когда полицейский узнал их машину, роскошный серебристый внедорожник Lexus, и остановил их.

Оказалось, что женщины жили в Сан-Франциско и Хиллсборо, где средняя стоимость жилья превышает семь миллионов долларов. Жуковская владеет домом в Сан-Франциско стоимостью 1,5 миллиона долларов, а Михельсон в 2021 году приобрела дом в Неваде за 1,65 миллиона долларов. После ареста Жуковской и Михельсон были предъявлены обвинения в краже в особо крупных размерах. Впоследствии их освободили под залог. Причины, побудившие миллионерш заняться кражами, остаются неизвестными.

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