Две богатые пенсионерки-дантистки трижды обокрали один и тот же магазин

Две 68-летние американки-миллионерши попались после магазинной кражи

Две богатые пожилые женщины из США трижды обокрали один и тот же магазин с одеждой для горнолыжного спорта и попались. Об этом пишет Daily Mail.

68-летние дантистки-пенсионерки Татьяна Жуковская и Клара Майкельсон обвиняются в серии краж из магазина одежды на горнолыжном курорте на озере Тахо. Камеры видеонаблюдения зафиксировали американок 22 июля, 19 августа и 25 ноября. Всего женщины украли товары на сумму более 1500 долларов. Их арестовали 2 декабря, когда полицейский узнал их машину, роскошный серебристый внедорожник Lexus, и остановил их.

Оказалось, что женщины жили в Сан-Франциско и Хиллсборо, где средняя стоимость жилья превышает семь миллионов долларов. Жуковская владеет домом в Сан-Франциско стоимостью 1,5 миллиона долларов, а Михельсон в 2021 году приобрела дом в Неваде за 1,65 миллиона долларов. После ареста Жуковской и Михельсон были предъявлены обвинения в краже в особо крупных размерах. Впоследствии их освободили под залог. Причины, побудившие миллионерш заняться кражами, остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что в Британии воры угнали фургон с 2,5 тысячи пирогов. Шеф-повар, у которого украли пироги, был раздосадован исходом дела: пироги оказались испорчены.

