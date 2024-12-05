Воры угнали фургон с двумя тысячами пирогов за три миллиона рублей и испортили их

В Британии воры украли 2,5 тысячи дорогих рождественских пирогов и бросили их

Шеф-повар из Великобритании, у которого украли несколько тысяч дорогих пирогов, оказался раздосадован исходом дела: пироги оказались испорчены. Об этом пишет Associated Press.

В понедельник, 2 декабря, шеф-повар и владелец двух мишленовских ресторанов Томми Бэнкс сообщил на своих страничках в соцсетях, что неизвестные угнали фургон с его фирменными пирогами, которые должны были отправиться на рождественскую ярмарку в Йорк. Он сообщил, что внутри было 2,5 тысячи пирогов общей стоимостью около 25 тысяч фунтов (3,3 миллиона рублей).

Это были небольшие песочные пироги с двумя видами начинки — говядина с элем и индейка с тыквой. Бэнкс обратился в полицию, а также сделал заявление для воров. «Вы ничего не можете сделать с этими пирогами, потому что на них написано мое имя. Я знаю, что вы преступники, но, может быть, вы найдете в себе силы сделать что-нибудь хорошее, потому что скоро Рождество. Мы сможем накормить несколько тысяч человек пирогами, которые вы украли. Сделайте правильное дело», — написал Бэнкс.

Однако воры не отозвались на просьбу Бэнкса. Во вторник, 3 декабря, фургон нашли в городе Миддлсборо, примерно в 50 километрах от места угона, с крадеными номерами. Сам фургон был поврежден. Воры также бросили внутри пироги, которые оказались «непригодными к употреблению». Сейчас полиция продолжает расследование, подозреваемые пока не идентифицированы.

Ранее сообщалось, что у ведущей британской компании по продаже сыра украли 950 головок чеддера — 22 тонны отборного ремесленного сыра. Одного подозреваемого уже арестовали.