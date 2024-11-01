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18:28, 1 ноября 2024Из жизни

Укравшего 22 тонны сыра пожилого вора арестовали

В Великобритании задержали мужчину, укравшего 22 тонны сыра ручной работы
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Larry Crowe / AP

В Великобритании арестовали вора, укравшего 22 тонны сыра чеддер. Об этом пишет BBC News.

63-летнего мужчину задержали по подозрению в краже сыра с лондонской сыроварни Neal's Yard Dairy. 21 октября злоумышленник и его сообщники вывезли с завода в Саутварке сотни ящиков сыра чеддер ручной работы общей стоимостью более 300 тысяч фунтов стерлингов (около 38 миллионов рублей). Им удалось сделать это, выдав себя за представителей оптовой фирмы-дистрибьютора. Сотрудники завода сами выдали ему в сумме 950 головок ремесленных сыров Hafod Welsh, Westcombe и Pitchfork. Цена этих сыров за кусок 250-300 граммов составляет от семи до 13 фунтов стерлингов (от 855 рублей до 1,6 тысячи рублей).

Пожилого мужчину выпустили под залог до окончания расследования. Компания Neal's Yard Dairy заявила, что, несмотря на подлог, выполнила обязательства перед поставщиками. Сейчас сыроварня пытается справиться с последствиями внезапных убытков.

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Ранее сообщалось, что банда воров украла полторы тонны сыра с молочной фермы в голландской провинции Северный Брабант. Председатель Голландской ассоциации производителей молочной фермерской продукции считает, что высокая стоимость сыра делает его привлекательной добычей для воров.

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