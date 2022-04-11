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Банда дерзких воров ворвалась на ферму и украла полторы тонны дорогого сыра

Daily Star: воры в Голландии похитили с молочной фермы сыр на 1,4 миллиона рублей

Фото: Shutterstock

Банда воров украла полторы тонны сыра с молочной фермы в голландской провинции Северный Брабант. Об этом сообщает Daily Star.

Общая стоимость похищенного сыра составляет 17 тысяч евро (1,4 миллиона рублей). Во время дерзкого нападения организованная группа злоумышленников ворвалась на ферму и нагрузила изготовленными там сырами целый автобус.

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Председатель Голландской ассоциации производителей молочной фермерской продукции Тео Деккер считает, что высокая стоимость сыра делает его привлекательной добычей для воров. По его словам, сыр можно переправлять за границу и сбывать там уже не так дорого.

«Это вызывает некоторые опасения, — заявил Деккер. — Они не стесняются вломиться на сыроварню с применением грубой силы, после этого набивают автобус сыром и скрываются с места преступления. Конечно, это всегда неприятно — когда грабители оказываются в твоем дворе. Мы все слишком хорошо знаем, сколько труда требуется, чтобы изготовить сыр».

Последние несколько лет были спокойными для голландских фермеров, так как принимались специальные меры для отслеживания продукции. В частности, на головки сыра наносили уникальные коды, которые было невозможно удалить без повреждения. «В результате грабители не могут продать весь сыр в Нидерландах», — утверждает Деккер.

Он призвал других фермеров быть бдительными, чтобы подобные нападения не повторились, и порекомендовал установить на сыроварнях камеры наблюдения.

Ранее сообщалось, что на Кубе арестовали четырех работников фабрики, которые перевозили в автомобиле более 670 килограммов сыра. По данным полиции, в общей сложности банда украла почти полторы тонны сыра для продажи на черном рынке владельцам ресторанов.

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Алиса Дмитриева
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