Банда дерзких воров ворвалась на ферму и украла полторы тонны дорогого сыра

Daily Star: воры в Голландии похитили с молочной фермы сыр на 1,4 миллиона рублей

Банда воров украла полторы тонны сыра с молочной фермы в голландской провинции Северный Брабант. Об этом сообщает Daily Star.

Общая стоимость похищенного сыра составляет 17 тысяч евро (1,4 миллиона рублей). Во время дерзкого нападения организованная группа злоумышленников ворвалась на ферму и нагрузила изготовленными там сырами целый автобус.

Председатель Голландской ассоциации производителей молочной фермерской продукции Тео Деккер считает, что высокая стоимость сыра делает его привлекательной добычей для воров. По его словам, сыр можно переправлять за границу и сбывать там уже не так дорого.

«Это вызывает некоторые опасения, — заявил Деккер. — Они не стесняются вломиться на сыроварню с применением грубой силы, после этого набивают автобус сыром и скрываются с места преступления. Конечно, это всегда неприятно — когда грабители оказываются в твоем дворе. Мы все слишком хорошо знаем, сколько труда требуется, чтобы изготовить сыр».

Последние несколько лет были спокойными для голландских фермеров, так как принимались специальные меры для отслеживания продукции. В частности, на головки сыра наносили уникальные коды, которые было невозможно удалить без повреждения. «В результате грабители не могут продать весь сыр в Нидерландах», — утверждает Деккер.

Он призвал других фермеров быть бдительными, чтобы подобные нападения не повторились, и порекомендовал установить на сыроварнях камеры наблюдения.

Ранее сообщалось, что на Кубе арестовали четырех работников фабрики, которые перевозили в автомобиле более 670 килограммов сыра. По данным полиции, в общей сложности банда украла почти полторы тонны сыра для продажи на черном рынке владельцам ресторанов.