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18:46, 17 января 2025Интернет и СМИ

Врачи оценили эффективность популярного способа бросить курить

Врач Продеус назвал абсолютным враньем утверждение о пользе травяных сигарет
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Duncan Shaffer / Unsplash

Врач и телеведущая Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус оценили в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале эффективность популярного способа бросить курить. Выпуск с заключениями специалистов доступен на сайте телеканала.

Продеус рассказал, что травяным сигаретам, которые еще называют аюрведическими, приписывают полезные лечебные, в том числе защищающие от рака, свойства из-за содержащихся в них трав, а также утверждают, что с их помощью можно отказаться от курения табака. «Это абсолютное вранье», — констатировал иммунолог.

Кроме того, врачи заявили, что риски возникновения рака от курения обычных сигарет связаны не с содержащимся в них никотином, а с продуктами горения. Такие же возникают и при курении травяных аналогов. «Так что травяные сигареты от рака не спасают, они ему способствуют», — подчеркнула Малышева.

По ее словам, этот способ бросить курить не помогает избавиться от вредной привычки, а создает новую.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников дал советы россиянам, которые пытаются бросить курить. Он призвал избегать компании курильщиков, а также прекратить на время употреблять алкоголь.

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