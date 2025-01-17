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18:29, 17 января 2025Силовые структуры

Врачи получили срок после проведения кесарева сечения россиянке

В Смоленске суд признал 4 врачей виновными в гибели роженицы от кровопотери
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Лента.ру

Промышленный районный суд Смоленска вынес приговор четверым врачам «Клинического родильного дома», которые провели кесарево сечение 36-летней россиянке, в результате кровопотери она не выжила. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Акушеры Елена Мариновичева, Екатерина Мигалева и Роман Ватаев, а также анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Деревянко признаны виновными в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, которые привели к летальному исходу пациентки. Они осуждены к ограничению свободы на сроки от двух до двух с половиной лет. Им также два года запрещено заниматься профессиональной врачебной деятельностью. Приговор в законную силу не вступил и будет обжалован.

Суд также вынес частное представление в адрес управления Следственного комитета России по Смоленской области за затягивание сроков предварительного расследования, вследствие чего были нарушены права и законные интересы потерпевшей стороны.

В январе 2023 года в роддом поступила женщина, которой было проведено внеплановое кесарево сечение. В результате оперативного вмешательства у пациентки открылась массивная кровопотеря — она потеряла около четырех литров — с развитием декомпенсированного геморрагического шока, ДВС-синдрома и полиорганной недостаточности. Ее не спасли. У нее остались сын-подросток и новорожденная дочь.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Обвинения были предъявлены трем акушерам-гинекологам и анестезиологу-реаниматологу. Свою вину никто из них не признал.

В октябре 2024 года над ними начался суд.

Спустя семь месяцев после неудачных родов с охоты не вернулся муж женщины. Двое их детей остались круглыми сиротами. Теперь их воспитанием занимаются бабушка и дедушка.

В декабре сообщалось, что Первый апелляционный суд в Москве отменил приговор калининградским врачам Елене Белой и Элине Сушкевич.

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