Задержан россиянин за попытку перейти госграницу в Белгородской области и вступить в РДК

Под Белгородом поймали петербуржца за попытку перейти границу и вступить в РДК

В Белгородской области сотрудники ФСБ России задержали 24-летнего жителя Санкт-Петербурга, который попытался перейти государственную границу и вступить в запрещенную в России организацию «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, статьи 275 УК РФ («Покушение на госизмену») и части 3 статьи 30, части 2 статьи 205.5 УК РФ («Подготовка к участию в деятельности организации, запрещенной в России»). По этим статьям петербуржцу грозит пожизненный срок.

По данным агентства, следствие установило, что задержанный собирался стать участником украинского военизированного объединения для того, чтобы противодействовать Вооруженным силам (ВС) России на Украине. Для этого он связался с представителями террористического объединения и попытался незаконно пересечь пешком государственную границу Российской Федерации в обход пунктов пропуска.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области суд рассмотрит дело в отношении несовершеннолетнего участника легиона «Свобода России» (признан в России террористической организацией и запрещен).

