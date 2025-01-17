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23:33, 17 января 2025Культура

Жена Юры Борисова отреагировала на его лицо в рекламе банка спермы

Жена Юры Борисова Анна Шевчук заявила, что ее муж не является лицом банка спермы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: видео @brotherts

Жена российского актера Юры Борисова Анна Шевчук отреагировала на рекламу банка спермы в Лос-Анджелесе с портретом ее мужа, ставшего знаменитым в США после премьеры фильма «Анора». Об этом она сообщила в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Актриса заявила, что Юра Борисов не является лицом ни одной компании ни в одной стране мира.

Ранее в сети появилась видеозапись с улиц Лос-Анджелеса, на которой запечатлен рекламный баннер банка спермы Cryobank. Текст рядом с фото Борисова призывает пользоваться услугами компании, если девушки хотят, чтобы их малыш выглядел как актер из «Аноры».

В декабре картину «Анора» признали лучшим фильмом 2024 года по версии портала IndieWire. В составлении рейтинга принимали участие 177 авторитетных критиков.

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