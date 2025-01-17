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20:17, 17 января 2025Ценности

Женщина показала необычный способ завязать халат и вызвала споры в сети

Алина Гостева
Алина Гостева

Кадр: @oneofakindlevi

Пользовательница сети Леви-Мэрайя (фамилия неизвестна) с никнеймом @oneofakindlevi показала необычный способ завязать халат и вызвала споры в сети. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Женщина предстала перед камерой в коричневом банном халате с капюшоном и карманами. При этом она приложила пояс к животу, вдела края в петли по бокам изделия и завязала спереди на талии. «Сегодня я узнала, как правильно завязывать халат. Кто еще это знал?» — поинтересовалась автор ролика.

Зрители высказались об увиденном в комментариях. «Замечательная идея», «Так он действительно не будет распахиваться», «Ненавижу чувствовать узел на спине. Данный метод может стать для меня выходом», «Почему я не знала об этом раньше?!», «Каждый раз придется снимать пояс. Обычный способ проще», «Выглядит неудобно», «А если тебе вдруг срочно захочется в туалет?», «Так можно оборвать петли», — разошлись во мнениях юзеры.

В декабре пользовательница сети с никнеймом @rachelinarealway показала необычный способ продлить срок службы колготок и удивила подписчиков.

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