Жену Ходорковского и их детей захотели выписать из квартиры в Москве через суд

Жену бизнесмена Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) и их троих детей захотели выписать из квартиры в столице через суд. Информация об этом появилась в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

В исковом заявлении гражданки Левиной говорится, что она является владелицей квартиры, в которой прописаны Инна, Анастасия, Илья и Глеб Ходорковские, и просит признать их утратившими право пользования жилым помещением, а также снять с регистрационного учета. Россиянка считает, что если те не проживают в объекте, о котором идет речь, не имеют личных вещей и не оплачивают ЖКУ, они утратили право пользования жилым помещением.

В декабре стало известно, что семья журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, супруги Невзоровы признаны экстремистским объединением, их деятельность запрещена в России) лишилась земельного участка в 12 соток и расположенного на нем дома площадью 344,6 «квадрата» на Новоцентральной улице в петербургском поселке Лисий Нос.