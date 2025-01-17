Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:43, 17 января 2025Экономика

Жену Ходорковского и их детей захотели выписать из квартиры в Москве

Жену Ходорковского и их детей захотели выписать из квартиры в Москве через суд
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ

Жену бизнесмена Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) и их троих детей захотели выписать из квартиры в столице через суд. Информация об этом появилась в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

В исковом заявлении гражданки Левиной говорится, что она является владелицей квартиры, в которой прописаны Инна, Анастасия, Илья и Глеб Ходорковские, и просит признать их утратившими право пользования жилым помещением, а также снять с регистрационного учета. Россиянка считает, что если те не проживают в объекте, о котором идет речь, не имеют личных вещей и не оплачивают ЖКУ, они утратили право пользования жилым помещением.

В декабре стало известно, что семья журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, супруги Невзоровы признаны экстремистским объединением, их деятельность запрещена в России) лишилась земельного участка в 12 соток и расположенного на нем дома площадью 344,6 «квадрата» на Новоцентральной улице в петербургском поселке Лисий Нос.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о планах Трампа объявить чрезвычайное положение в США

      Tesla Cybertruck признали незаконным в Великобритании

      Россиянин избил до смерти отца металлической дубинкой и попал в СИЗО

      В ЕС отвергли существование Украины

      Россиянам раскрыли повышающую риск диабета распространенную привычку

      Жители российского города пожаловались на фекально-кипяточный потоп в доме

      Гоар Аветисян прогулялась по пляжу в полупрозрачном платье

      Мужчина напился на мальчишнике, надел платье и помочился на попутчицу в самолете

      Жену Ходорковского и их детей захотели выписать из квартиры в Москве

      В США перечислили преимущества российской «Черной дыры»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше