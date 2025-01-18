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14:16, 18 января 2025Мир

Антироссийские санкции стали поводом для встречи Орбана и Вучича

Орбан и Сийярто прибыли в Сербию для переговоров с Вучичем об энергобезопасности
Антонина Черташ
Антонина Черташ
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Carl Court / Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава МИД Петер Сийярто проведут переговоры с главой Сербии Александром Вучичем. Об этом сообщает ТАСС.

Орбан и Сийярто прибыли в Белград для переговоров по вопросам энергетической безопасности. «Всегда честь и удовольствие принимать в Белграде наших венгерских друзей Виктора Орбана и Петера Сийярто. Вместе с [первым вице-премьером, министром финансов Сербии] Синишей Мали мы обсуждаем текущие геополитические и региональные вопросы, а также укрепление сотрудничества между нашими двумя странами с целью поиска решений новых вызовов. В центре нашего внимания реализация инфраструктурных проектов и энергетическая безопасность», — написал Вучич в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Визит Орбана и Сийярто в частности связан с новым пакетом санкций в отношении российского нефтегазового сектора со стороны США. В санкционный список, помимо российских компаний, была также включена компания NIS («Нефтяная индустрия Сербии»). Ее производственные мощности находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Президент Сербии заявил, что введение санкций подразумевает прямое требование Вашингтона к сербским властям вывести российский капитал из компании NIS. По его словам, этот процесс должен завершиться до 25 февраля.

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Комментируя санкции, Сийярто заявил, что они ведут к сокращению поставок нефти и газа и могут вызвать существенное повышение цен на топливо. Глава венгерского МИД сообщил о намерении провести переговоры с региональными партнерами с целью «минимизировать влияние энергетических санкций» США на энергетическую ситуацию в Центральной Европе.

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