Блинкен назвал условие успеха сделки по Украине

Госсекретарь США Блинкен назвал позицию Киева условием успеха сделки по Украине

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен рассказал, при каких условиях можно будет заключить «хорошую сделку» по Украине. Он высказался об этом в ходе брифинга в Госдепартаменте 16 января.

Одним из основных условий для заключения соглашения с Россией Госсекретарь США назвал желание Украины прекратить боевые действия.

«Я считаю, что будущая администрация в состоянии, если Украина этого захочет и сделает такой выбор, помочь ей договориться о хорошей сделке», — заявил Блинкен.

Ранее Блинкен рассказал, что будущая администрация президента США Дональда Трампа стремится обеспечить Киеву наилучшую сделку по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, приходящая администрация также будет решать, какую роль сыграют США в рамках этой возможной будущей сделки.