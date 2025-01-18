Четырех подозреваемых в поджоге пункта сбора гуманитарной помощи отправили в СИЗО

В Выборге четыре человека отправлены в СИЗО за поджог пункта сбора гумпомощи

Выборгский городской суд Ленинградской области избрал меру пресечения для четырех человек, подозреваемых в поджоге пункта сбора гуманитарной помощи. Информацию об этом предоставила пресс-служба Ленинградского областного суда.

По решению суда четыре человека арестованы и отправлены в СИЗО. Следствие утверждает, что они по предварительному сговору 9 января в 17:15 при помощи зажигательной смеси подожгли помещение, примыкающее к дому №39 по проспекту Победы в Выборге. Своими действиями злоумышленники нанесли имущественный вред Фонду помощи участникам специальной военной операции «Выборгский рубеж».

Суд посчитал, что действия подозреваемых были направлены на устрашение населения и дестабилизацию местной власти и подвергли опасности жизни людей, поэтому квалифицируются как теракт путем поджога.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина России Леона Даршта за поджоги и попытку подрыва отдела полиции. Осужденный проведет первые три года в тюрьме, а оставшуюся часть в колонии строгого режима.