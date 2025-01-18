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19:56, 18 января 2025Силовые структуры

Четырех подозреваемых в поджоге пункта сбора гуманитарной помощи отправили в СИЗО

В Выборге четыре человека отправлены в СИЗО за поджог пункта сбора гумпомощи
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Выборгский городской суд Ленинградской области избрал меру пресечения для четырех человек, подозреваемых в поджоге пункта сбора гуманитарной помощи. Информацию об этом предоставила пресс-служба Ленинградского областного суда.

По решению суда четыре человека арестованы и отправлены в СИЗО. Следствие утверждает, что они по предварительному сговору 9 января в 17:15 при помощи зажигательной смеси подожгли помещение, примыкающее к дому №39 по проспекту Победы в Выборге. Своими действиями злоумышленники нанесли имущественный вред Фонду помощи участникам специальной военной операции «Выборгский рубеж».

Суд посчитал, что действия подозреваемых были направлены на устрашение населения и дестабилизацию местной власти и подвергли опасности жизни людей, поэтому квалифицируются как теракт путем поджога.

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