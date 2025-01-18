Глава Приднестровья назвал причину решения Молдавии не пропускать газ

Глава ПМР Красносельский: Молдавия не пропускает газ из политических соображений

Власти Молдавии не пропускают газ из России в Приднестровье из антигуманных политических соображений. Такую причину назвал глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский, передает РИА Новости.

Он отметил, что из-за решения Кишинёва Тирасполь вынужден готовить учебные учреждения к асинхронному дистанционному формату, чтобы ученики и преподаватели не мерзли в остывших классах и аудиториях и при этом могли контактировать в условиях веерного отключения электроснабжения.

Ранее Вадим Красносельский рассказал, что Россия пообещала поставлять газ в ПМР в рамках гуманитарной помощи. Во время его визита в Москву и переговоров с российским Минэнерго стороны смогли обсудить вопросы возобновления поставок топлива в республику.

С 3 января в ПМР начались веерные отключения электроэнергии. Ряд заводов в Приднестровье пришлось закрыть после прекращения поставок российского газа, а для некоторых предприятий было решено ввести ночной график работы.