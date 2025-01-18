Стало известно о последствиях переноса инаугурации Трампа

Перенос инаугурации Трампа привел к потере большинства приглашений для прессы

Перенос инаугурации президента США Дональда Трампа привел к потере большинства пригласительных билетов для прессы. Об этом говорится в письме пресс-офиса Сената США. Материал есть в распоряжении агентства РИА Новости.

По традиции инаугурация проводится на открытой площадке западного фасада Капитолия. В связи с переносом церемонии в закрытую ротонду на мероприятии не смогут присутствовать многие гости, в том числе и немало журналистов. «Мы искренне сожалеем, что из-за неблагоприятных погодных условий большинство гостей с билетами не смогут лично присутствовать на церемонии», — говорится в письме. Как уточняется, доступ в ротонду среди представителей СМИ предоставят только журналистам пресс-пула.

Решение о переносе инаугурации Трампа в закрытое помещение было принято в связи с сильными холодами. Согласно прогнозам метеорологов, в день мероприятия температура может опуститься до минус 13 градусов. Ожидается сильный и холодный ветер. Это не первый случай переноса церемонии. Из-за морозов в ротонде Капитолия проходила и инаугурация 40-го президента США Рональда Рейгана.