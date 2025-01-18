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11:16, 18 января 2025Бывший СССР

На фоне воздушной тревоги в Киеве было частично разрушено административное здание

ГСЧС Украины: В Киеве после взрывов частично разрушено административное здание
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На фоне воздушной тревоги в Киеве было частично разрушено административное здание. Об этом проинформировала Госслужба по ЧС Украины (ГСЧС) в Telegram-канале.

В заявлении уточнили, что рано утром в районе постройки зафиксировали прилет. «На месте работают 84 сотрудника экстренных служб и 22 единицы пожарно-спасательной техники», — сообщили представители ведомства.

Кроме того, появились сведения о повреждении магистрального водопровода в том же районе.

Ранее сообщалось о том, что после взрывов в ряде районов Киева пропало водоснабжение. О том, какие именно районы были затронуты, пока нет информации.

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