На фоне воздушной тревоги в Киеве было частично разрушено административное здание

ГСЧС Украины: В Киеве после взрывов частично разрушено административное здание

На фоне воздушной тревоги в Киеве было частично разрушено административное здание. Об этом проинформировала Госслужба по ЧС Украины (ГСЧС) в Telegram-канале.

В заявлении уточнили, что рано утром в районе постройки зафиксировали прилет. «На месте работают 84 сотрудника экстренных служб и 22 единицы пожарно-спасательной техники», — сообщили представители ведомства.

Кроме того, появились сведения о повреждении магистрального водопровода в том же районе.

Ранее сообщалось о том, что после взрывов в ряде районов Киева пропало водоснабжение. О том, какие именно районы были затронуты, пока нет информации.