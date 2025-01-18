Назван возможный срок восстановления связей России и Евросоюза

Аналитик Эскобар: Россия и страны ЕС могут восстановить связи в течение 10 лет

Россия и страны Евросоюза (ЕС) могут восстановить связи в течение десяти лет. Этот период в качестве возможного срока назвал геополитический аналитик Пепе Эскобар, его слова приводит РИА Новости.

По мнению эксперта, для восстановления диалога потребуются значительные усилия элит, однако в конечном итоге нормализация отношений — историческая неизбежность. В первую очередь Эскобар выделил Германию как первого претендента на возобновление связей.

«Все это вполне возможно, но это долгосрочный процесс», — подытожил эксперт.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС пришло время «выкинуть санкции из окна» и установить отношения с Россией. По его словам, сейчас важно, чтобы ЕС приспособился к изменившейся ситуации, поскольку с приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа начинается новая эпоха.