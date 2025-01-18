Mash: у режиссера Бежанова заподозрили инсульт, но он отказался лечь в больницу

Известный советский и российский режиссер Геральд Бежанов потерял сознание в своей квартире, у него заподозрили инсульт. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, 84-летний Бежанов потерял сознание днем 18 января у себя дома, а после того как очнулся, испытывал серьезные проблемы с речью и ориентацией в пространстве.

Родственники трижды вызывали мужчине скорую, но каждый раз он настойчиво отказывался от госпитализации.

Бежанов известен режиссурой культовых советских фильмов «Срочный вызов», «Где находится нофелет?» и «Пирожки с картошкой».

Ранее известный советский и российский телеведущий Юрий Николаев опроверг сведения о стремительно развивающейся у него деменции. Как он признался, никаких проблем со здоровьем он у себя не замечал. Провалов в памяти у него не наблюдается.