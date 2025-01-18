Телеведущий Николаев отреагировал на слухи о своей деменции

RT: Телеведущий Юрий Николаев опроверг слухи о провалах в памяти

Известный советский и российский телеведущий Юрий Николаев опроверг сведения о стремительно развивающейся у него деменции. Об этом сообщает RT.

Как признался Николаев, никаких проблем со здоровьем он у себя не замечал. Провалов в памяти у него не наблюдается. «Спасибо большое за заботу, за то, что думаете обо мне. Мне это приятно», — отреагировал бессменный ведущий музыкальной программы «Утренняя почта».

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что у 76-летнего Николаева появились проблемы с памятью. Якобы телеведущий перестал узнавать родных и порой забывает собственное имя. Также, по информации Mash, Николаева недавно перевели из больницы в реабилитационный центр, где шоумену предстоит заново учиться ходить. В новогодние праздники он сломал бедренную кость и пережил операцию.

Высмеял слухи о своей госпитализации также Александр Буйнов. СМИ писали о том, что певца экстренно госпитализировали перед Новым годом с травмой позвоночника, однако в беседе с ТАСС Буйнов заявил, что «свеж и спел».