Стало известно о провалах в памяти у телеведущего Николаева

Mash: Телеведущий Юрий Николаев стал забывать свое имя

У известного советского и российского телеведущего Юрия Николаева, который сломал бедренную кость на новогодних праздниках и пережил операцию, начались провалы в памяти, утверждает Telegram-канал Mash.

По данным источника, 76-летний Николаев стал забывать свое имя и окружающих. Накануне его перевели из больницы в реабилитационный центр — там шоумену предстоит заново учиться ходить.

Сейчас его проблемы с памятью осложняют этот процесс. Под вечер телеведущий может забыть, где находится, и попытаться выйти из палаты.

Ранее у Николаева диагностировали тромбоз голени после проведенной операции на ноге.