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17:38, 18 января 2025Интернет и СМИ

Стало известно о провалах в памяти у телеведущего Николаева

Mash: Телеведущий Юрий Николаев стал забывать свое имя
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Aleksey Ivanov / TV Zvezda / Globallookpress.com

У известного советского и российского телеведущего Юрия Николаева, который сломал бедренную кость на новогодних праздниках и пережил операцию, начались провалы в памяти, утверждает Telegram-канал Mash.

По данным источника, 76-летний Николаев стал забывать свое имя и окружающих. Накануне его перевели из больницы в реабилитационный центр — там шоумену предстоит заново учиться ходить.

Сейчас его проблемы с памятью осложняют этот процесс. Под вечер телеведущий может забыть, где находится, и попытаться выйти из палаты.

Ранее у Николаева диагностировали тромбоз голени после проведенной операции на ноге.

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