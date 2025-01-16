Раскрыты подробности состояния телеведущего Николаева после операции на ноге

У ведущего Юрия Николаева диагностировали тромбоз голени после операции на бедре

У известного советского и российского телеведущего Юрия Николаева диагностировали тромбоз голени. Подробности состояния артиста раскрыл Mash в Telegram.

Сообщается, что после операции на ногу у Николаева обнаружили тромбоз голени. Сейчас врачи пытаются восстановить кровоток.

Операция была проведена на днях. В ходе нее медики зафиксировали бедренную кость артиста металлическим стержнем. Сразу после этого самочувствие Николаева улучшилось: слабость и боли уменьшились. Отмечается, что пока ведущий может передвигаться только на ходунках в пределах больничной палаты.

Ранее Николаев подтвердил, что сломал ногу. При этом телеведущий отказался комментировать информацию о попадании в реанимацию.

13 января издание Mash сообщило, что Николаев провел в реанимации два дня после того, как упал дома и сломал бедренную кость. Отмечалось, что инцидент произошел на новогодних праздниках.