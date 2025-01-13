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12:38, 13 января 2025Интернет и СМИ

Телеведущий Николаев попал в реанимацию

Телеведущий Юрий Николаев провел два дня в реанимации из-за перелома бедра
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Юлия Морозова / ТАСС

76-летний советский и российский телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию после новогодних праздников из-за перелома. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По данным издания, Николаев споткнулся о мебель дома, упал и сломал бедренную кость. Ведущего госпитализировали, в больнице ему провели срочную операцию. Уточняется, что из-за слабости и возраста он два дня провел в реанимации.

В настоящее время Николаев находится в обычной палате. В сообщении отмечается, что ведущий также проходит лечение от рака легких.

В ноябре стало известно, что Николаев попал в больницу после того, как дважды за два дня упал в обморок. Его госпитализировали с высокой температурой и поместили в реанимацию. Позже телеведущий сам вышел на связь и заявил, что ему диагностировали воспаление легких.

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