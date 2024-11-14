Телеведущего Николаева выписали из больницы

Телеведущий Юрий Николаев сообщил, что его выписали из больницы

Советский и российский телеведущий и актер Юрий Николаев сообщил, что его выписали из больницы. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Главное, что никакого ковида нет», — добавил Николаев и напомнил, что у него диагностировали воспаление легких.

Ранее стало известно об экстренной госпитализации жены телеведущего Элеоноры Николаевой. По данным Mash, она находится в реанимации.

Перед этим сообщалось, что у Николаева якобы обнаружили коронавирус. Однако он опроверг эту информацию.

11 ноября стало известно, что Николаев попал в больницу после двух обмороков за два дня. Его экстренно доставили в одну из московских клиник с высокой температурой и отправили в реанимацию. Позднее он вышел на связь и сообщил, что находится в больнице с воспалением легких в состоянии средней степени тяжести.