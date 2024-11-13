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11:12, 13 ноября 2024Интернет и СМИ

Телеведущий Юрий Николаев прокомментировал слухи о заражении коронавирусом

Ведущий Юрий Николаев опроверг сообщения о том, что ему диагностировали COVID-19
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Известный советский и российский телеведущий и актер Юрий Николаев опроверг информацию о том, что ему диагностировали COVID-19. Его слова передает RT.

«Это ложная информация. Не знаю, кто ее распустил, только мне мешают», — прокомментировал ведущий слухи о заражении коронавирусом.

Сведения о том, что у Николаева обнаружили коронавирус, появились ранее 13 ноября. Также сообщалось, что состояние ведущего осложняется хронической обструктивной болезнью легких.

До этого телеведущий, попавший в больницу, заявил, что чувствует себя нормально. Он также рассказал, что находится в медучреждении с воспалением легких в состоянии средней тяжести.

11 ноября сообщалось, что Николаева госпитализировали после того, как он дважды упал в обморок за два дня. Его отправили в реанимацию одной из московских больниц. Сообщалось, что у ведущего была высокая температура.

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