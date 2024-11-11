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22:34, 11 ноября 2024Интернет и СМИ

Телеведущий Юрий Николаев попал в больницу

«112»: телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию после обморока
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Юрий Николаев

Юрий Николаев. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Народный артист РСФСР, телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию после обморока. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Отмечается, что накануне, 10 ноября, артисту стало плохо. «Его экстренно доставили в одну из столичных клиник с высокой температурой. Николаева отправили сразу в реанимацию», — говорится в сообщении.

Врачи в больнице проводят комплексное обследование для постановки диагноза.

В октябре сообщалось, что телеведущего Джереми Кларксона госпитализировали из-за проблем с сердцем. Он пожаловался медикам на ощущение сдавленности в груди и покалывание в левой руке.

ЖЗЛ
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