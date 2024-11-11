Телеведущий Юрий Николаев попал в больницу

«112»: телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию после обморока

Народный артист РСФСР, телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию после обморока. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Отмечается, что накануне, 10 ноября, артисту стало плохо. «Его экстренно доставили в одну из столичных клиник с высокой температурой. Николаева отправили сразу в реанимацию», — говорится в сообщении.

Врачи в больнице проводят комплексное обследование для постановки диагноза.

В октябре сообщалось, что телеведущего Джереми Кларксона госпитализировали из-за проблем с сердцем. Он пожаловался медикам на ощущение сдавленности в груди и покалывание в левой руке.