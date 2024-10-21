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17:24, 21 октября 2024Интернет и СМИ

Известного 64-летнего телеведущего госпитализировали из-за проблем с сердцем

Телеведущего Джереми Кларксона госпитализировали из-за проблем с сердцем

Фото: Daniel Leal-Olivas / Globallookpress.com

Звезду культового шоу об автомобилях Top Gear, телеведущего Джереми Кларксона госпитализировали из-за проблем с сердцем. Об этом пишет «Би-би-си».

Сообщается, что 64-летний ведущий пожаловался врачам на ощущение сдавленности в груди и покалывание в левой руке. В результате Кларксона доставили в больницу имени Джона Рэдклиффа в Оксфорде.

В медучреждении известному журналисту провели операцию на сердце, в ходе которой установили стент — конструкцию, открывающую закупоренную или суженную артерию для улучшения кровоснабжения сердца. На следующий день после операции Кларксона выписали из больницы.

Ранее стало известно о госпитализации американского телеведущего Дуга Миэна. Он рассказал, что попал в больницу из-за проблем с кишечником.

Джереми Кларксон прославился во всем мире как ведущий шоу Top Gear на канале «Би-би-си». Он вел программу с 2002 по 2015 год. Сейчас он ведет шоу Who Wants to Be a Millionaire? («Кто хочет стать миллионером?») на канале ITV.

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      Евгения Наумова
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