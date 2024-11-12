Телеведущий Николаев рассказал о своем самочувствии после госпитализации

Телеведущий Юрий Николаев заявил, что чувствует себя нормально

Известный российский и советский телеведущий и актер Юрий Николаев рассказал о своем самочувствии после госпитализации. Его слова передает ТАСС.

«Нормально. Спасибо за беспокойство», — ответил Николаев на вопрос журналиста агентства о здоровье.

В беседе с РИА Новости ведущий заявил, что находится в больнице с воспалением легких в состоянии средней степени тяжести.

Ранее стали известны подробности состояния телеведущего, попавшего в больницу. Отмечалось, что Николаев пошел на поправку. При этом сообщалось, что актер до сих пор находится в реанимации.

11 ноября стало известно, что Николаева экстренно госпитализировали после обморока. Также у ведущего поднялась высокая температура. Сообщалось, что его сразу отправили в реанимацию.

Первый раз Николаеву стало плохо днем 9 ноября. У него резко понизилось давление, и телеведущий упал в обморок. Родные вызвали скорую, однако от госпитализации он отказался.