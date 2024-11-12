Стали известны подробности о состоянии попавшего в больницу телеведущего Николаева

Попавший в больницу после обмороков телеведущий Николаев пошел на поправку

Народный артист РСФСР, телеведущий Юрий Николаев, ранее попавший в больницу после обмороков, пошел на поправку. Подробности о его состоянии стали известны изданию Baza.

Племянница артиста Ольга рассказала, что Николаев поправляется, чувствует себя намного лучше и находится в хорошем настроении. «Попросил передать всем большой и пламенный привет», — добавила родственница телеведущего. При этом, как утверждает издание, артист до сих пор находится в реанимации. В ближайшее время его могут перевести в кардиологическое отделение.

О том, что Николаев попал в реанимацию после двух обмороков за два дня, сообщалось 11 ноября. Артиста экстренно доставили в одну из столичных клиник с высокой температурой. Николаева отправили сразу в реанимацию.

В первый раз артисту стало плохо днем 9 ноября в его квартире на Саввинской набережной. У телеведущего резко понизилось давление, и он упал в обморок. Родные вызвали скорую помощь, однако Николаев от госпитализации отказался. На следующее утро ведущему снова стало плохо, и он потерял сознание. Его племянница Ольга вызвала скорую, врачи отвезли артиста в одну из московских больниц.